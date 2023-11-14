«Клипперс» проиграли 67 очков за 125 минут с Джеймсом Харденом на площадке

Теги Клипперс НБА Джеймс Харден Баскетбол

«Клипперс» проиграли соперникам 67 очков за 125 минут, которые Джеймс Харден провел за свою новую команду, отмечает ClutchPoints.

Вчера «Клипперс» потерпели четвертое подряд поражение с Харденом в составе, уступив в концовке «Мемфису» (101:105).

Харден занимает предпоследнюю, 461-ю строчку среди всех игроков НБА по показателю «+/-» – «-16,8». Ниже в списке только Анферни Саймонс («-27»), но защитник «Портленда» принял участие лишь в одной игре сезона, после чего вылетел с травмой.

В четырех матчах за «Клипперс» разыгрывающий набирает в среднем 13,5 очка, 5 подборов, 4,3 передачи и 1,5 перехвата при 47,2% с игры и 36,8% из-за дуги.

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2 комментария

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Артур Артур
Крутое пике от Хардена
+3
0
+3
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Поникший Руй
А впереди Денвер)
+3
0
+3
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