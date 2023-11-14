«Клипперс» проиграли 67 очков за 125 минут с Джеймсом Харденом на площадке

«Клипперс» проиграли соперникам 67 очков за 125 минут, которые провел за свою новую команду, отмечает ClutchPoints.

Вчера «Клипперс» потерпели четвертое подряд поражение с Харденом в составе, уступив в концовке «Мемфису» (101:105).

Харден занимает предпоследнюю, 461-ю строчку среди всех игроков по показателю «+/-» – «-16,8». Ниже в списке только Анферни Саймонс («-27»), но защитник «Портленда» принял участие лишь в одной игре сезона, после чего вылетел с травмой.

В четырех матчах за « » разыгрывающий набирает в среднем 13,5 очка, 5 подборов, 4,3 передачи и 1,5 перехвата при 47,2% с игры и 36,8% из-за дуги.