Разыгрывающий «Филадельфии» поделился своим мнением о «Клипперс», которые в самом начале сезона выменяли звездного .

После трейда у калифорнийцев пока четыре поражения подряд.

«Они будут ужасной командой в регулярном чемпионате. При этом они будут опасной командой в плей-офф, потому что в плей-офф все сводится к отдельным противостояниям. Но если мы говорим о регулярке, они будут просто ужасны. И будет один человек из звезд, который останется в стороне.

У « » сейчас просто нет этого духа товарищества, они провели мало времени друг с другом. Вы не можете позволить себе много тренироваться, потому что в противном случае могут возникнуть проблемы со здоровьем. Это непросто, когда к вам приезжают новые ребята, которые не были в тренировочном лагере вместе с вами. Они не знают комбинаций... И кто-то будет выпадать из этой истории. Им нужно будет выбрать, кто окажется в стороне», – считает Беверли.