Патрик Беверли о «Клипперс»: «В регулярке они будут ужасны, в плей-офф – опасны»

Теги Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Патрик Беверли Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Патрик Беверли поделился своим мнением о «Клипперс», которые в самом начале сезона выменяли звездного Джеймса Хардена.

После трейда у калифорнийцев пока четыре поражения подряд.

«Они будут ужасной командой в регулярном чемпионате. При этом они будут опасной командой в плей-офф, потому что в плей-офф все сводится к отдельным противостояниям. Но если мы говорим о регулярке, они будут просто ужасны. И будет один человек из звезд, который останется в стороне.

У «Клипперс» сейчас просто нет этого духа товарищества, они провели мало времени друг с другом. Вы не можете позволить себе много тренироваться, потому что в противном случае могут возникнуть проблемы со здоровьем. Это непросто, когда к вам приезжают новые ребята, которые не были в тренировочном лагере вместе с вами. Они не знают комбинаций... И кто-то будет выпадать из этой истории. Им нужно будет выбрать, кто окажется в стороне», – считает Беверли.

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7 комментариев

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vzi
В плей-офф еще попасть надо. Пока никаких предпосылок.
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Mr.BadGuy
Я думаю тунцы уже напряглись
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Рама Рагимханов
Учитывая что Кавай и Джордж скоро начнут пропускать матчи из-за травм, а глубины у них нету, то думаю вполне вероятно что в ПО их вообще не будет. ЛАК всегда славились тем, что у них много рабочих лошадок в составе, сейчас это нельзя сказать.
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leon01
Если в регулярке они будут ( есть) ужасны… Как они в плов попадут?🙄
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Сади Самедов
А в плей-ине сольют в двух матчах
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Bombanero
Правильно было бы: "В регулярке они будут ужасны и в плей-офф – ужасны"
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