Агент: «У Бена Симмонса раздражение нервов в нижней левой части тела»
По словам агента Бена Симмонса, Берни Ли, защитник «Бруклин» пропустит какое-то время из-за раздражения нервов.
«Несколько дней назад Бену сделали МРТ, и она показала, что у него раздражение нервов в нижней левой части тела, из-за чего он некоторое время будет пропускать матчи, поскольку будет восстанавливаться.
Он не испытывает ничего похожего на то, что пережил в прошлом. Ожидается, что при должной реабилитации он сможет возобновить сезон без проблем в короткий срок.
Бену Симмонсу потребовалась операция по поводу грыжи межпозвоночных дисков на правой стороне спины, после чего у него произошло защемление нерва. Оно произошло в нижней левой части спины, оно не требует хирургического вмешательства и не настолько серьезно», – сказал агент.
Она может мешать в целом даже обычной жизни, а уж проф.спортсмену так подавно