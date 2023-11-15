Агент: «У Бена Симмонса раздражение нервов в нижней левой части тела»

По словам агента , Берни Ли, защитник « » пропустит какое-то время из-за раздражения нервов.

«Несколько дней назад Бену сделали МРТ, и она показала, что у него раздражение нервов в нижней левой части тела, из-за чего он некоторое время будет пропускать матчи, поскольку будет восстанавливаться.

Он не испытывает ничего похожего на то, что пережил в прошлом. Ожидается, что при должной реабилитации он сможет возобновить сезон без проблем в короткий срок.

Бену Симмонсу потребовалась операция по поводу грыжи межпозвоночных дисков на правой стороне спины, после чего у него произошло защемление нерва. Оно произошло в нижней левой части спины, оно не требует хирургического вмешательства и не настолько серьезно», – сказал агент.