Агент: «У Бена Симмонса раздражение нервов в нижней левой части тела»

Теги травмы Бруклин НБА Бен Симмонс Баскетбол

По словам агента Бена Симмонса, Берни Ли, защитник «Бруклин» пропустит какое-то время из-за раздражения нервов.

«Несколько дней назад Бену сделали МРТ, и она показала, что у него раздражение нервов в нижней левой части тела, из-за чего он некоторое время будет пропускать матчи, поскольку будет восстанавливаться.

Он не испытывает ничего похожего на то, что пережил в прошлом. Ожидается, что при должной реабилитации он сможет возобновить сезон без проблем в короткий срок.

Бену Симмонсу потребовалась операция по поводу грыжи межпозвоночных дисков на правой стороне спины, после чего у него произошло защемление нерва. Оно произошло в нижней левой части спины, оно не требует хирургического вмешательства и не настолько серьезно», – сказал агент.

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11 комментариев

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Расс
Ну это все товарищи, конец. Желаю Бену продуктивной жизни после баскетбола
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leon01
Я понял так: баскетбол его нервирует!)
+5
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fy6597kh4n
Ответ M i G G i M
Комментарий удален пользователем
Грыжа межпозвоночных дисков штука довольно коварная и опасная вместе с раздражением нерва

Она может мешать в целом даже обычной жизни, а уж проф.спортсмену так подавно
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+5
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Jazzzz
У тренера Нетс от БенСима раздражение нервов по всему лицу
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jerry40
У меня было что-то подобное - я аж подумал, что это сердечный приступ - ни с того ни с сего просто двинуться не мог, думал - привет. А это нерв, потом массаж и прогревающая мазь и как рукой сняло. Вещь, однако, неприятная.
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jerry40
Из личных наблюдений и наблюдений за похождениями друзей - берегите спину, одевайтесь теплее и если есть возможность нанять крепких ребят для переноса тяжестей, то лучше наймите. Экономия на спине потом превращается в ад.
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Батя ивана
Надеюсь вернется в норме и скорее, Брукля очень плохо двигает мяч без него
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Лиллард унижатель!
Все болезни от нервов. Покрайне мере у Бени.
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Комментарий удален пользователем
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Батя ивана
Ответ Jazzzz
У тренера Нетс от БенСима раздражение нервов по всему лицу
Скорее борода седеет)
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