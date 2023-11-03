Бен Симмонс не знает, как работает внутрисезонный турнир: «Знаю только одно: с кем бы мы ни играли, надо выкладываться»

Разыгрывающий « » , как и Боунс Хайлэнд («Клипперс»), не знает, в каком формате будет проходить новый внутрисезонный турнир .

Симмонса спросили, удалось ли ему разобраться и понять, как для них пройдет следующий месяц.

«Нет, нет. Я знаю только одно: с кем бы мы ни играли, надо выкладываться, и каждый матч очень важен. Вот такой у меня настрой», – ответил Симмонс.

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