Бен Симмонс не знает, как работает внутрисезонный турнир: «Знаю только одно: с кем бы мы ни играли, надо выкладываться»

Теги Бруклин НБА Бен Симмонс Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс, как и Боунс Хайлэнд («Клипперс»), не знает, в каком формате будет проходить новый внутрисезонный турнир НБА.

Симмонса спросили, удалось ли ему разобраться и понять, как для них пройдет следующий месяц.

«Нет, нет. Я знаю только одно: с кем бы мы ни играли, надо выкладываться, и каждый матч очень важен. Вот такой у меня настрой», – ответил Симмонс.

Формы НБА City Edition отвратительнее с каждым годом. Но так было не всегда, вот гениальные экземпляры

Куда доведут «Клипперс» «Большая четверка» и Такер?

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Крылов
Если честно, я тоже не знаю, что такое внутрисезонный турнир... зачем он нужен, что дает, ответьте пож
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Елена Барская
10/10 название, пахнет кликбейтом.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий