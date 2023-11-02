«В 90% случаев он отдаст передачу». Монтрез Харрелл объяснил, почему игроки НБА не защищаются против Бена Симмонса

Теги Бруклин НБА Монтрез Харрелл Бен Симмонс Баскетбол

Тяжелый форвард Монтрез Харрелл рассказал, что игроки НБА не сближаются с Беном СиммонсомБруклин») потому, что он не бросает по кольцу.

«При пик-н-роллах Бен не нацелен на набор очков. Он даже не смотрит на кольцо. Для чего нам его опекать?

Бен, не хочу никого оскорблять... Мы даже не «прихватываем» его сразу после начала владения. Дадим ему перейти на нашу половину площадки, а отсюда уже исходящая от него опасность становится все ниже, потому что в девяти случаях из десяти он не станет бросать. Мы наоборот содействуем этому. В 85-90 процентах случаев он будет пытаться отдать передачу», – сказал Харрелл в разговоре с бывшим игроком НБА Гилбертом Аренасом.

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