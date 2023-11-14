Дарко Раякович о крупном камбеке в матче с «Уизардс»: «Предпочел бы без «-19» к большому перерыву»

Главный тренер « » после матча с « » (111:107), в котором команда отыгралась с «-23», заявил, что предпочитает менее драматичные способы достижения побед.

«В конце концов нам удалось победить. Но, если честно, я бы предпочел бы без «-19» к большому перерыву», – сказал Раякович.

Форвард Крис Буше согласился с тренером-дебютантом.

«Когда уступаешь по ходу 20, а потом побеждаешь – это просто потрясающе. Конечно, мы очень рады победе, но повторения таких матчей как-то не хочется», – считает Буше.