Кузма просил Ансельда воспользоваться тренерским челленджем, «Торонто» реализовал владение 5 на 4
Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма оставил команду в меньшинстве во время владения «Торонто» в четвертой четверти.
Кузма просил главного тренера Уэса Ансельда воспользоваться тренерским челленджем, чтобы судьи посмотрели повтор спорного момента. «Рэпторс» в этот момент ввели мяч из-за лицевой и реализовали владение в формате 5 на 4.
«Торонто» отыгрался с «-23» и победил со счетом 111:107.
«Уизардс» с результатом 2-8 идут предпоследними на Востоке.
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