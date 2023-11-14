Кузма просил Ансельда воспользоваться тренерским челленджем, «Торонто» реализовал владение 5 на 4

Теги Торонто НБА Вашингтон Баскетбол - видео судьи Кайл Кузма Уэс Ансельд-младший Баскетбол

Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма оставил команду в меньшинстве во время владения «Торонто» в четвертой четверти.

Кузма просил главного тренера Уэса Ансельда воспользоваться тренерским челленджем, чтобы судьи посмотрели повтор спорного момента. «Рэпторс» в этот момент ввели мяч из-за лицевой и реализовали владение в формате 5 на 4.

«Торонто» отыгрался с «-23» и победил со счетом 111:107.

«Уизардс» с результатом 2-8 идут предпоследними на Востоке.

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3 комментария

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vzi
Клоун 🤡
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Bek_cp3
ну, кстати, реально ж от Сиакама мяч ушел) так что виноваты все)) и тренер, и Куз, и судьи)
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Прозектор-50
Ответ vzi
Клоун 🤡
Два клоуна. Второй на лавке сидит. Зарплату ГТ получает...
0
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