Форвард « » оставил команду в меньшинстве во время владения «Торонто» в четвертой четверти.

Кузма просил главного тренера воспользоваться тренерским челленджем, чтобы судьи посмотрели повтор спорного момента. «Рэпторс» в этот момент ввели мяч из-за лицевой и реализовали владение в формате 5 на 4.

« » отыгрался с «-23» и победил со счетом 111:107.

«Уизардс» с результатом 2-8 идут предпоследними на Востоке.