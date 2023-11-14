Джордан Пул не обращал внимания на наставления тренера во время тайм-аута
В сети появилось видео с защитником «Вашингтона» Джорданом Пулом и его действиями во время тайм-аута по ходу недавнего матча с «Бруклином».
Экс-игрок «Голден Стэйт» был недоволен тем, как складывается игра. Раздосадованный Пул не обращал внимания на наставления главного тренера Уэса Ансельда.
В какой-то момент резервист «Уизардс» призвал новобранца команды последить за тем, что делает тренер.
«Вашингтон» потерпел поражение от «Бруклина», которое стало 7-м для команды в новом сезоне.
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