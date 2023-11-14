Джордан Пул не обращал внимания на наставления тренера во время тайм-аута

Теги Бруклин НБА Вашингтон Баскетбол - видео Джордан Пул Уэс Ансельд-младший Баскетбол

В сети появилось видео с защитником «Вашингтона» Джорданом Пулом и его действиями во время тайм-аута по ходу недавнего матча с «Бруклином».

Экс-игрок «Голден Стэйт» был недоволен тем, как складывается игра. Раздосадованный Пул не обращал внимания на наставления главного тренера Уэса Ансельда.

В какой-то момент резервист «Уизардс» призвал новобранца команды последить за тем, что делает тренер.

«Вашингтон» потерпел поражение от «Бруклина», которое стало 7-м для команды в новом сезоне.

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5 комментариев

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Райли Карри
Таким как Пул нужно объяснять по методике воспитания Грина.
+4
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vzi
Ответ Перстень Уэстбрука
Что то странное, зачем столько негатива в его адрес? Далеко не медийный игрок, играет в команде которая ни на что не претендует.
Он словил легендарных люлей от Дрэймонда, чем развалил Голден Стейт в прошлом сезоне.
+2
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+2
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Перстень Уэстбрука
Что то странное, зачем столько негатива в его адрес? Далеко не медийный игрок, играет в команде которая ни на что не претендует.
+2
-2
0
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Алексей Вдовин
Ответ vzi
Он словил легендарных люлей от Дрэймонда, чем развалил Голден Стейт в прошлом сезоне.
Ой да ладно все на одного балбеса сваливать. Томпсону тоже Пул мешает уже 2 года кирпичи не кидать? Виггинсу тоже эта стычка мешает уже не один год открытые броски забивать?
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