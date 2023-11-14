В сети появилось видео с защитником « » и его действиями во время тайм-аута по ходу недавнего матча с « ».

Экс-игрок «Голден Стэйт» был недоволен тем, как складывается игра. Раздосадованный Пул не обращал внимания на наставления главного тренера .

В какой-то момент резервист «Уизардс» призвал новобранца команды последить за тем, что делает тренер.

«Вашингтон» потерпел поражение от «Бруклина», которое стало 7-м для команды в новом сезоне.