Эртурул Эрдоган о матче с «Енисеем»: «Ни в одном отрезке игры мы не показали, что заслуживаем победить»

Главный тренер «Руны» признался, что у него есть вопросы по игре команды в матче лиги ВТБ с « » (77:92).

«Поздравляю «Енисей» с заслуженной победой. Мы недостаточно хорошо играли в защите на протяжении всего матча, включались только в отдельные моменты. Мы допустили много простых ошибок, теряли концентрацию. Ни в одном отрезке игры мы не показали, что заслуживаем победить.

«Енисей» проделал отличную работу, а нам нужно собраться с мыслями», – заявил Эрдоган.