Эртурул Эрдоган о матче с «Енисеем»: «Ни в одном отрезке игры мы не показали, что заслуживаем победить»

Теги Енисей Единая лига ВТБ Эртурул Эрдоган Руна Баскетбол

Главный тренер «Руны» Эртурул Эрдоган признался, что у него есть вопросы по игре команды в матче Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (77:92).

«Поздравляю «Енисей» с заслуженной победой. Мы недостаточно хорошо играли в защите на протяжении всего матча, включались только в отдельные моменты. Мы допустили много простых ошибок, теряли концентрацию. Ни в одном отрезке игры мы не показали, что заслуживаем победить.

«Енисей» проделал отличную работу, а нам нужно собраться с мыслями», – заявил Эрдоган.

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