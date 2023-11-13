Джоэл Эмбиид и Энтони Эдвардс – лучшие игроки третьей недели НБА

Теги Миннесота Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Энтони Эдвардс Баскетбол

Действующий MVP Джоэл Эмбиид и лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс названы лучшими игроками третьей недели НБА в своих конференциях.

«Филадельфия» выиграла 4 матча кряду. Эмбиид набирал в среднем 36,3 очка, 12,5 подбора, 5 передач и 2 блок-шота, реализуя 51,1% с игры и 21,4% из-за дуги.

«Миннесота» также выиграла все четыре встречи. Показатели Эдвардса составили 31,3 очка, 6,8 передачи, 6,3 подбора и 2 перехвата при 47,4% реализации с игры и 21,2% трехочковых бросков. Звезда «Тимбервулвз» был назван игроком недели впервые в карьере.

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4 комментария

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kc6nxy8whs
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Два реальных кандидата на мвп!
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McLARENf1
Ответ korj88
Эдвардс вряд ли. Слишком нестабилен, да и Миннесоту я выше 5-6 места в конференции не вижу.
Чем черт не шутит, пока Клипперс и Финикс хандрит. ГСВ, ЛАЛ сильно выкладываться в первой половине сезона, наверняка не планируют. У Миннесоты есть шанс замахнуться и на места 3-5
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rembrandao
У Эдвардса, конечно, 21% трехочковых смущает
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