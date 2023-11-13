Джоэл Эмбиид и Энтони Эдвардс – лучшие игроки третьей недели НБА

Действующий MVP Джоэл Эмбиид и лидер «Миннесоты» названы лучшими игроками третьей недели в своих конференциях.

« » выиграла 4 матча кряду. Эмбиид набирал в среднем 36,3 очка, 12,5 подбора, 5 передач и 2 блок-шота, реализуя 51,1% с игры и 21,4% из-за дуги.

« » также выиграла все четыре встречи. Показатели Эдвардса составили 31,3 очка, 6,8 передачи, 6,3 подбора и 2 перехвата при 47,4% реализации с игры и 21,2% трехочковых бросков. Звезда «Тимбервулвз» был назван игроком недели впервые в карьере.