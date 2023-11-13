Остин Риверс: «Мы можем перестать наказывать игроков техническими за взгляды?»
Экс-игрок НБА, ныне эксперт Остин Риверс отреагировал на технический фол, который защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс получил за вызывающий взгляд на Дарио Шарича из «Голден Стэйт» после эффектного данка.
«Мы можем перестать наказывать парней техническими за эти взгляды? Это глупо и лишь обедняет игру. Сегодня подобное случилось с Эдвардсом. Все хотят, чтобы ребята бились на площадке, проявляли желание. И вот эта страсть не имеет ничего общего с личными нападками. Остановитесь уже с этой ерундой.
Эдвардс не должен был получать этот технарь. Передайте судьям, что мы здесь собрались не для того, чтобы смотреть на них», – написал Риверс.
Дайте им эмоции показывать, поиздевается чуток, ничего страшного, не сахарные же. Один из моих любимых данков - тот самый данк Кемпа, когда он еще тыкнул в бедного чювака, через которого всадил.) Стерильная лига какая-то, ей богу, как без эмоций играть?)