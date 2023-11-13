Экс-игрок НБА, ныне эксперт отреагировал на технический фол, который защитник «Миннесоты» получил за вызывающий взгляд на из «Голден Стэйт» после эффектного данка.

«Мы можем перестать наказывать парней техническими за эти взгляды? Это глупо и лишь обедняет игру. Сегодня подобное случилось с Эдвардсом. Все хотят, чтобы ребята бились на площадке, проявляли желание. И вот эта страсть не имеет ничего общего с личными нападками. Остановитесь уже с этой ерундой.

Эдвардс не должен был получать этот технарь. Передайте судьям, что мы здесь собрались не для того, чтобы смотреть на них», – написал Риверс.