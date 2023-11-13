Остин Риверс: «Мы можем перестать наказывать игроков техническими за взгляды?»

Теги Миннесота НБА судьи Остин Риверс Дарио Шарич Энтони Эдвардс Баскетбол

Экс-игрок НБА, ныне эксперт Остин Риверс отреагировал на технический фол, который защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс получил за вызывающий взгляд на Дарио Шарича из «Голден Стэйт» после эффектного данка.

«Мы можем перестать наказывать парней техническими за эти взгляды? Это глупо и лишь обедняет игру. Сегодня подобное случилось с Эдвардсом. Все хотят, чтобы ребята бились на площадке, проявляли желание. И вот эта страсть не имеет ничего общего с личными нападками. Остановитесь уже с этой ерундой.

Эдвардс не должен был получать этот технарь. Передайте судьям, что мы здесь собрались не для того, чтобы смотреть на них», – написал Риверс.

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5 комментариев

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Lay's
Ситуация дурная. Янниса тоже против Детройта пару дней назад удалили. За лютый данк тебе дают технарь, формулируя это как «taunting», зато «уложить спать» и другие издевки от Стефа того же - это нормально)

Дайте им эмоции показывать, поиздевается чуток, ничего страшного, не сахарные же. Один из моих любимых данков - тот самый данк Кемпа, когда он еще тыкнул в бедного чювака, через которого всадил.) Стерильная лига какая-то, ей богу, как без эмоций играть?)
+15
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Yony
Скоро начнут штрафовать за мысли. Типа, громко подумал. А боксеры боксировать не будут. Постояли, посмотрели друг на друга. И все. Что же будет с фигуристами …
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KeLv1n
Там же не за взгляд. Он крикнул fuck you
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ЮАГ
Ответ Lay's
Ситуация дурная. Янниса тоже против Детройта пару дней назад удалили. За лютый данк тебе дают технарь, формулируя это как «taunting», зато «уложить спать» и другие издевки от Стефа того же - это нормально) Дайте им эмоции показывать, поиздевается чуток, ничего страшного, не сахарные же. Один из моих любимых данков - тот самый данк Кемпа, когда он еще тыкнул в бедного чювака, через которого всадил.) Стерильная лига какая-то, ей богу, как без эмоций играть?)
Вот правильно! Карри надо давать технические, коли он их просит. А за Мунка его вообще удалить надо было сразу.)
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