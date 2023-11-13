Джеймс Харден находится на предпоследнем месте среди всех игроков НБА по показателю «+/-»

« » потерпели четвертое подряд поражение с в составе. В воскресенье калифорнийцы уступили в концовке «Мемфису» (101:105).

Харден занимает 461-ю строчку среди всех игроков по показателю «+/-» – «-16,8». Ниже в списке только («-27»), но защитник «Портленда» принял участие лишь в одной игре сезона, после чего вылетел с травмой.

Сегодня против «Гриззлис» у Хардена «-28» – худший результат в команде. В четырех матчах разыгрывающий набирает в среднем 13,5 очка, 5 подборов, 4,3 передачи и 1,5 перехвата при 47,2% с игры и 36,8% из-за дуги.