Джеймс Харден находится на предпоследнем месте среди всех игроков НБА по показателю «+/-»

Теги Клипперс НБА Джеймс Харден Анферни Саймонс Баскетбол

«Клипперс» потерпели четвертое подряд поражение с Джеймсом Харденом в составе. В воскресенье калифорнийцы уступили в концовке «Мемфису» (101:105).

Харден занимает 461-ю строчку среди всех игроков НБА по показателю «+/-» – «-16,8». Ниже в списке только Анферни Саймонс («-27»), но защитник «Портленда» принял участие лишь в одной игре сезона, после чего вылетел с травмой.

Сегодня против «Гриззлис» у Хардена «-28» – худший результат в команде. В четырех матчах разыгрывающий набирает в среднем 13,5 очка, 5 подборов, 4,3 передачи и 1,5 перехвата при 47,2% с игры и 36,8% из-за дуги.

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5 комментариев

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laziofan
Да. Пока полный провал. Бросает мало, не сказать что в защите через него все летит. Но без Бороды на площадке в атаке все раскрепощаются что-ли...
Короче работать и работать.
А иначе Китай в следующем сезоне перестанет казаться шуткой.
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Защита Хирро
Пока рано делать выводы, давайте подождем хотя бы до середины сезона... Там и команда сыграется, и будет понятно, куда Харден отправится
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Drinkinss
Они все (и харден и вестбрук и кавай) уже не те что раньше, из прайма давно вышли. Надо это просто принять.
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Локоть Артеста
Нынешний Бородович - лишний груз для Клипперс. К сезону совершенно не готов, выглядит чуждым элементом в игре и если Клипперс продлят с ним контракт, то совершат непростительную ошибку.
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