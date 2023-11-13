Виктор Оладипо проходит лечение в Германии и известного врача «Баварии»

Теги Хьюстон НБА Ханс-Вильхельм Мюллер-Вольфарт Бавария Виктор Оладипо Баскетбол

Атакующий защитник «Хьюстона» Виктор Оладипо тренируется в Германии на арене мюнхенской «Баварии».

По информации BasketNews, 31-летний защитник проходит лечение у известного врача Ганса-Вильгельма Мюллера-Вольфарта.

Мюллер-Вольфарт ранее работал со спортсменами мирового уровня, как Усэйн Болт, игроками сборной Германии по футболу и «Баварии».

Оладипо получил разрыв связки надколенника левого колена в плей-офф прошлого сезона.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий