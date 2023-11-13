Виктор Оладипо проходит лечение в Германии и известного врача «Баварии»

Атакующий защитник «Хьюстона» Виктор Оладипо тренируется в Германии на арене мюнхенской «Баварии».

По информации BasketNews, 31-летний защитник проходит лечение у известного врача Ганса-Вильгельма Мюллера-Вольфарта.

Мюллер-Вольфарт ранее работал со спортсменами мирового уровня, как Усэйн Болт, игроками сборной Германии по футболу и «Баварии».

Оладипо получил разрыв связки надколенника левого колена в плей-офф прошлого сезона.