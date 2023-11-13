Виктор Оладипо проходит лечение в Германии и известного врача «Баварии»
Атакующий защитник «Хьюстона» Виктор Оладипо тренируется в Германии на арене мюнхенской «Баварии».
По информации BasketNews, 31-летний защитник проходит лечение у известного врача Ганса-Вильгельма Мюллера-Вольфарта.
Мюллер-Вольфарт ранее работал со спортсменами мирового уровня, как Усэйн Болт, игроками сборной Германии по футболу и «Баварии».
Оладипо получил разрыв связки надколенника левого колена в плей-офф прошлого сезона.
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