«Хьюстон» проявляет интерес к Брогдону, Берксу и Хортон-Такеру
«Хьюстон» заинтересован в усилении состава за счет обмена.
Как сообщает обозреватель Yahoo! Sports Джейк Фишер, «Рокетс» проявляют интерес к Малкольму Брогдону («Портленд»), Алеку Берксу («Детройт») и Тэйлену Хортон-Такеру («Юта»).
Считается, что «Блэйзерс» намерены сохранить Брогдона, которого выменяли в межсезонье.
«Хьюстон» отправляет Кевина Портера в «Оклахому», взамен команда в числе прочих активов получит Виктора Оладипо. Ожидается, что защитник будет задействован в потенциальной сделке.
Комментарии