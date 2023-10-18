«Хьюстон» проявляет интерес к Брогдону, Берксу и Хортон-Такеру

Теги возможные переходы Хьюстон НБА Алек Беркс Виктор Оладипо Малкольм Брогдон Тэйлен Хортон-Такер Баскетбол

«Хьюстон» заинтересован в усилении состава за счет обмена.

Как сообщает обозреватель Yahoo! Sports Джейк Фишер, «Рокетс» проявляют интерес к Малкольму Брогдону («Портленд»), Алеку Берксу («Детройт») и Тэйлену Хортон-Такеру («Юта»).

Считается, что «Блэйзерс» намерены сохранить Брогдона, которого выменяли в межсезонье.

«Хьюстон» отправляет Кевина Портера в «Оклахому», взамен команда в числе прочих активов получит Виктора Оладипо. Ожидается, что защитник будет задействован в потенциальной сделке.

Топ-16 перед сезоном NCAA 2024

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