«Хьюстон» проявляет интерес к Брогдону, Берксу и Хортон-Такеру

«Хьюстон» заинтересован в усилении состава за счет обмена.

Как сообщает обозреватель Yahoo! Sports Джейк Фишер, «Рокетс» проявляют интерес к («Портленд»), («Детройт») и («Юта»).

Считается, что «Блэйзерс» намерены сохранить Брогдона, которого выменяли в межсезонье.

« » отправляет Кевина Портера в «Оклахому», взамен команда в числе прочих активов получит . Ожидается, что защитник будет задействован в потенциальной сделке.

Топ-16 перед сезоном NCAA 2024