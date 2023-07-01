« » обменяет защитника (31 год, 193 см) в «Оклахому».

Вместе с Оладипо «Тандер» получит драфт-компенсацию. У «Хит» образуется торговое исключение на 9,45 миллиона долларов, которое можно использовать для усиления состава.

Оладпио недавно воспользовался опцией на 9,45 миллиона долларов и остался в «Майами».

Во время плей-офф-2023 Виктор получил серьезную травму – разрыв связки надколенника левого колена. 31-летний игрок решил не завершать карьеру.

В 43 матчах завершившегося регулярного чемпионата НБА уже выступавший за «Оклахому» ранее Оладипо набирал 10,4 очка, 3,0 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.

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