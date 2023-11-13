Николе Йокичу 4-й раз в карьере покорилась линейка 30+20+10. Больше таких матчей только у Чемберлена и Робертсона

Центровой « » оформил трипл-дабл в матче с «Хьюстоном», что не спасло команду от выездного поражения – 104:107.

На счету Йокича 36 очков (13 из 26 с игры, 8 из 8 с линии), 21 подбор и 11 передач за 38 минут.

Это четвертая игра в карьере серба с линейкой 30+20+10. В истории только у двух игроков таких матчей больше: у (16) и Оскара Робертсона (8).

У Элджина Бэйлора также 4 таких матча. Карим Абдул- и Лука Дончич делят 4-ю строчку с тремя подобными выступлениями.