Николе Йокичу 4-й раз в карьере покорилась линейка 30+20+10. Больше таких матчей только у Чемберлена и Робертсона
Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл в матче с «Хьюстоном», что не спасло команду от выездного поражения – 104:107.
На счету Йокича 36 очков (13 из 26 с игры, 8 из 8 с линии), 21 подбор и 11 передач за 38 минут.
Это четвертая игра в карьере серба с линейкой 30+20+10. В истории НБА только у двух игроков таких матчей больше: у Уилта Чемберлена (16) и Оскара Робертсона (8).
У Элджина Бэйлора также 4 таких матча. Карим Абдул-Джаббар и Лука Дончич делят 4-ю строчку с тремя подобными выступлениями.
Комментарии