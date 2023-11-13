Николе Йокичу 4-й раз в карьере покорилась линейка 30+20+10. Больше таких матчей только у Чемберлена и Робертсона

Теги Уилт Чемберлен Денвер НБА Карим Абдул-Джаббар Элджин Бэйлор Оскар Робертсон Никола Йокич Лука Дончич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл в матче с «Хьюстоном», что не спасло команду от выездного поражения – 104:107.

На счету Йокича 36 очков (13 из 26 с игры, 8 из 8 с линии), 21 подбор и 11 передач за 38 минут.

Это четвертая игра в карьере серба с линейкой 30+20+10. В истории НБА только у двух игроков таких матчей больше: у Уилта Чемберлена (16) и Оскара Робертсона (8).

У Элджина Бэйлора также 4 таких матча. Карим Абдул-Джаббар и Лука Дончич делят 4-ю строчку с тремя подобными выступлениями.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий