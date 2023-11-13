Звезды « » и после победы над « » (136:124) назвали причины успешного выступления команды на старте сезона.

«Мэверикс» начали регулярку с результатом 8-2 и делят с «Денвером» 1-е место на Западе.

«Играем без эгоизма, делимся мячом.

Знали, что с «Пеликанс» будет много возможностей для дальних бросков. В итоге у нас 53 попытки, большинство из них – из хороших позиций. Так и надо играть дальше», – считает Дончич.

«Легко играть, когда избегаешь потерь, не пускаешь соперника на линию штрафных, стабильно останавливаешь его на своей половине и проводишь мощные отрезки на 4-5 минут, когда даже не надо озвучивать никакие комбинации. Постоянный ритм. Мы занимаем свои места и запоминаем детали. Все это делает нас отличной командой», – заявил Ирвинг.