Лука Дончич и Кайри Ирвинг могут пропустить бэк-ту-бэк против «Орландо»

Теги Даллас Орландо НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Лидеры «Далласа» Лука Дончич и Кайри Ирвинг могут пропустить гостевой матч против «Орландо».

В официальном протоколе их участие в матче значится как «под вопросом». У Дончича боли в четырехглавой мышце левой ноги, у Ирвинга растяжение голеностопа левой ноги.

Для «Мавс» это будет второй матч за два дня. Вчера они обыграли «Шарлотт» (124:118).

В НБА стартует «внутрисезонный турнир». Что это за зверь такой с непроизносимым названием?

Перемен! «Бруклин»

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