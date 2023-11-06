Лука Дончич и Кайри Ирвинг могут пропустить бэк-ту-бэк против «Орландо»

Лидеры « » и могут пропустить гостевой матч против « ».

В официальном протоколе их участие в матче значится как «под вопросом». У Дончича боли в четырехглавой мышце левой ноги, у Ирвинга растяжение голеностопа левой ноги.

Для «Мавс» это будет второй матч за два дня. Вчера они обыграли «Шарлотт» (124:118).

В НБА стартует «внутрисезонный турнир». Что это за зверь такой с непроизносимым названием?

Перемен! «Бруклин»