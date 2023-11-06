Лука Дончич и Кайри Ирвинг могут пропустить бэк-ту-бэк против «Орландо»
Лидеры «Далласа» Лука Дончич и Кайри Ирвинг могут пропустить гостевой матч против «Орландо».
В официальном протоколе их участие в матче значится как «под вопросом». У Дончича боли в четырехглавой мышце левой ноги, у Ирвинга растяжение голеностопа левой ноги.
Для «Мавс» это будет второй матч за два дня. Вчера они обыграли «Шарлотт» (124:118).
В НБА стартует «внутрисезонный турнир». Что это за зверь такой с непроизносимым названием?
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