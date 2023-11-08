«Это больше, чем я и Лука Дончич». Кайри Ирвинг рассказал, за счет чего прибавил «Даллас»

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг рассказал, в чем прибавила техасская команда в новом сезоне.

«Мэверикс» стартовали с результатом 6-1 и идут вторыми на Западе.

«Мы стали лучше в напряженных матчах, в концовках. Сколько там уже игр этого сезона решалось в клатче, шесть? В этом чемпионате мы в «Мэверикс» подбадриваем друг друга и ответственно подходим к этим сложным ситуациям в концовках, что положительно сказывается на командной химии... Это больше, чем я и Лука Дончич. Это скорее командная игра», – заявил Ирвинг.

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2 комментария

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zastup
🤞
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Tik Tot Don Don
Химия
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