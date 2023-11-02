73 очка от Ленарда и Джорджа не спасли «Клипперс» от поражения в матче с «Лейкерс»

« » в овертайме уступили « » на арене «Crypto.com» – 125:130.

Звездные форварды и стали самыми результативными игроками в составе «парусников».

Ленард за 41 минуту на площадке записал в свой актив 38 очков, 6 подборов, 5 передач и 2 перехвата.

Он реализовал 15 из 28 с игры (5 из 11 из-за дуги) и 3 из 6 с линии.

Джордж за 37 минут отметился 35 очками, 6 подборами и 2 перехватами.

Форвард был точен в 11 из 16 попыток с игры (6 из 9 трехочковых) и 7 из 8 с линии.

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