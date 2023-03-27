Грин и Пул допустили потери на последней минуте игры с «Вулвз», Таунс исполнил решающий 3-очковый
«Голден Стэйт» в воскресенье уступил на домашней арене «Миннесоте» – 96:99.
На последней минуте Дрэймонд Грин и Джордан Пул допустили обидные потери. После ошибки Грина «Вулвз» организовали быструю атаку, в которой Карл-Энтони Таунс реализовал победный 3-очковый.
Стефен Карри мог спасти «Уорриорз» броском под сирену, но промахнулся.
Действующие чемпионы занимают 6-е место на Западе с результатом 39-37, «Миннесота» на 7-й строчке – 38-37.
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Вообще его не понял, куда он убежал от него, подбор cтатoдрoчить что-ли? 🤣