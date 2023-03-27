Грин и Пул допустили потери на последней минуте игры с «Вулвз», Таунс исполнил решающий 3-очковый

Теги Голден Стэйт Миннесота НБА видео Стефен Карри Дрэймонд Грин Карл-Энтони Таунс Джордан Пул Баскетбол

«Голден Стэйт» в воскресенье уступил на домашней арене «Миннесоте» – 96:99.

На последней минуте Дрэймонд Грин и Джордан Пул допустили обидные потери. После ошибки Грина «Вулвз» организовали быструю атаку, в которой Карл-Энтони Таунс реализовал победный 3-очковый.

Стефен Карри мог спасти «Уорриорз» броском под сирену, но промахнулся.

Действующие чемпионы занимают 6-е место на Западе с результатом 39-37, «Миннесота» на 7-й строчке – 38-37.

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7 комментариев

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Шалфей Ирвинга
Как же Минни не хватало КАТ’а… Во второй игре подряд решил исход игры, так еще и в гостях у Воинов! Очень надеюсь, что Сота пошумит в ПО со здоровым ростером
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lysyiBenzin
Еще великолепный шот селекшн от пула. Стучать 17 секунд мячом, чтобы бросить кирпич степбеком с километра. Почему вообще он разыгрывал в клатче? Чья гениальная иде?
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Дмитрий Шавров
Бездарный трёхочковый от игрока под номером 3 за 40 секунд до конца матча привёл к таким последствиям!
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cfw4v5p53c
Играли же без Пула в концовках….
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cfw4v5p53c
Играли же без Пула в концовках….
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sfrrrR
У Томсона эталонная защита на дуге против Таунса, просто от бога.
Вообще его не понял, куда он убежал от него, подбор cтатoдрoчить что-ли? 🤣
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Insamo217
Таунс во второй игре подряд после травмы зарешал, не ожидал честно от него, но красавчик че)
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