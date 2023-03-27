« » в воскресенье уступил на домашней арене «Миннесоте» – 96:99.

На последней минуте и допустили обидные потери. После ошибки Грина «Вулвз» организовали быструю атаку, в которой реализовал победный 3-очковый.

мог спасти «Уорриорз» броском под сирену, но промахнулся.

Действующие чемпионы занимают 6-е место на Западе с результатом 39-37, «Миннесота» на 7-й строчке – 38-37.

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