Ростислав Вергун после поражения от МБА: «За такую игру просто стыдно»

Главный тренер « » признался, что ему стыдно за разгромное поражение от – 54:84.

«Самый плохой вывод, который можно сделать – это тот факт, что у нас ни по одному компоненту ни у кого из игроков нет числа «10». Не нашлось лидера, который может вести игру, не нашлось того, кто будет стабильно набирать очки.

Безусловно, МБА действовала в защите очень здорово, но когда ты набираешь за матч чуть больше 50 очков, никаких оправданий быть не может. За такую игру просто стыдно», – сказал Вергун.