Ростислав Вергун после поражения от МБА: «За такую игру просто стыдно»
Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун признался, что ему стыдно за разгромное поражение от МБА – 54:84.
«Самый плохой вывод, который можно сделать – это тот факт, что у нас ни по одному компоненту ни у кого из игроков нет числа «10». Не нашлось лидера, который может вести игру, не нашлось того, кто будет стабильно набирать очки.
Безусловно, МБА действовала в защите очень здорово, но когда ты набираешь за матч чуть больше 50 очков, никаких оправданий быть не может. За такую игру просто стыдно», – сказал Вергун.
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