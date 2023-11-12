Василий Карасев: «Очень не хотелось становиться первой командой, которую минчане бы обыграли»

Главный тренер МБА Василий Карасев рассказал, что мотивировало и помогло добиться уверенной победы в матче против « » (84:54).

«Смогли донести до парней, что не нужно смотреть на ноль в графе победы у «МИНСКА», эта команда может добиться результата, и очень не хотелось становиться первой командой, которую минчане бы обыграли.

Сегодня играли от защиты, и даже когда в начале матча не шли какие-то броски, за счет грамотной игры в обороне смогли обрести нужную уверенность. Именно наши защитные действия не дали «МИНСКУ» набирать очки более шести минут в начале встречи, а мы через эту игру сзади создавали себе возможности для атаки», – сказал тренер.