Ростислав Вергун после поражения от «Уралмаша»: «Разница в качестве исполнителей с каждой игрой становится более ощутима»

Главный тренер « » после поражения от « » (73:101) отметил большую разницу в качестве исполнителей.

«Одно могу сказать точно – минские болельщики, любители баскетбола должны были получить удовольствие от сегодняшнего матча.

Разница в качестве исполнителей с каждой игрой становится более ощутима. Мы в последнее время много говорим об игровой дисциплине, о деталях, из которых складывается игра. Мы должны качественно играть – это и есть показатель уровня игрока, когда он под давлением в состоянии принимать правильные решения и качественно выполнять атаки и в защите и в нападении.

К сожалению, сегодня много было моментов, когда мы в игру возвращались, и после две неудачные атаки и защита сразу отбрасывали нас на расстояние в 20 очков. Результат закономерен. То, что мы имеем – очень мало, чтобы соревноваться на этом уровне», – сказал Вергун.

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