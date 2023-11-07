Милош Павичевич о победе над «Минском»: «Продемонстрировали хорошую командную игру, прежде всего в нападении»

Теги Минск Единая лига ВТБ Уралмаш Милош Павичевич Баскетбол

Главный тренер «Уралмаша» Милош Павичевич остался доволен командной игрой своих подопечных в гостевом матче против «Минска» (101:73).

«Считаю, сегодня продемонстрировали хорошую командную игру, прежде всего в нападении: хорошо двигали мяч, хорошо находили свободных партнеров.

В защите старались остановить лидеров «Минска». Где-то получилось, где-то нет. Но в целом, конечно, доволен победой», – сказал Павичевич.

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