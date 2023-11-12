Девон Акун-Перселл: «После прошлогоднего полуфинала в матчах «Локо» – ЦСКА начала присутствовать определенная подоплека»

Американский форвард «Локомотива-Кубань» , который набрал 22 очка в победном матче с (91:88), заявил, что противостояние краснодарской команды с армейцами стало принципиальным после полуфинала прошлого сезона.

– Поздравляем с победой! За счет чего удалось выиграть в этой встрече?

– Спасибо! Побеждать всегда приятно, а уж армейцев – так вдвойне. Да, в игре допускали ошибки, не все получалось на определенных отрезках, но мы сражались, оставались командой и не переставали доверять друг другу. Теперь нужно пересмотреть видео и сделать выводы, чтобы не повторять допущенных ошибок и перенести на следующие матчи все хорошее, что было в этой встрече.

– Есть ощущение, что матчи против ЦСКА – особенные для « »?

– Когда я первый раз играл против армейцев, такого ощущения не было, но после прошлогоднего полуфинала в наших матчах точно начала присутствовать определенная подоплека. Однозначно теперь можно выносить наши игры в особую категорию. Обе команды настраиваются на эти матчи как на принципиальнейшие поединки.