Эмил Райкович о матче против «Локо»: «Ключевыми факторами будут подборы и жесткость»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от завтрашнего домашнего матча против финалиста прошлого сезона Лиги ВТБ « -Кубань».

«Делать какие-либо выводы после всего лишь нескольких игр в сезоне рано. Все мы помним, что год назад «Локомотив» тоже не очень хорошо стартовал, но дошел до финала. Мы также знаем потенциал этой команды, она действительно впечатлила в Суперкубке Лиги ВТБ.

Как обычно в матче против «Локо», ключевыми факторами будут подборы и жесткость, это главное, на чем следует сосредоточиться. Думаю, получится интересный матч, и надеюсь увидеть на трибунах много болельщиков ЦСКА днем в воскресенье», – сказал тренер.