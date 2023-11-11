Эмил Райкович о матче против «Локо»: «Ключевыми факторами будут подборы и жесткость»

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от завтрашнего домашнего матча против финалиста прошлого сезона Лиги ВТБ «Локомотива-Кубань».

«Делать какие-либо выводы после всего лишь нескольких игр в сезоне рано. Все мы помним, что год назад «Локомотив» тоже не очень хорошо стартовал, но дошел до финала. Мы также знаем потенциал этой команды, она действительно впечатлила в Суперкубке Лиги ВТБ.

Как обычно в матче против «Локо», ключевыми факторами будут подборы и жесткость, это главное, на чем следует сосредоточиться. Думаю, получится интересный матч, и надеюсь увидеть на трибунах много болельщиков ЦСКА днем в воскресенье», – сказал тренер.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий