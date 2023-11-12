У Келли Убре сломаны ребра. Игрока сбил автомобиль

Форвард «Филадельфии» Келли Убре получил переломы ребер, а также множество ушибов и порезов на теле, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

В субботу вечером Убре сбил автомобиль в Филадельфии, Пенсильвания. Игроку удалось избежать более серьезных травм, но теперь он пропустит значительный период времени.

Ранее сообщалось, что Убре был выписан из больницы. Защитник продолжит реабилитацию с медицинским персоналом «Сиксерс».

Ох, Келли Убре сбила машина, у игрока – серьезные травмы. А ведь он так классно вписался в «Филадельфию»