У Келли Убре сломаны ребра. Игрока сбил автомобиль
Форвард «Филадельфии» Келли Убре получил переломы ребер, а также множество ушибов и порезов на теле, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
В субботу вечером Убре сбил автомобиль в Филадельфии, Пенсильвания. Игроку удалось избежать более серьезных травм, но теперь он пропустит значительный период времени.
Ранее сообщалось, что Убре был выписан из больницы. Защитник продолжит реабилитацию с медицинским персоналом «Сиксерс».
Ох, Келли Убре сбила машина, у игрока – серьезные травмы. А ведь он так классно вписался в «Филадельфию»
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