Олег Киселев: «Победа над «Локо» придаст «Астане» энергии и уверенности»

Теги Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Астана Олег Киселев Баскетбол

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев отметил, что победа над «Локомотивом-Кубань» (78:68) придаст команде энергии и уверенности для дальнейших матчей.

«В первую очередь хотел бы поздравить своих игроков, которые сегодня смотрелись как команда. Всем нам однозначно было тяжело, потому что плохо сыграли в последних трех играх, у нас был тройной выезд. Можно говорить о том, что у нас было много игр за неделю, шесть перелетов, но для нас это не оправдание. Сегодня была команда и был результат, особенно во второй половине встречи, где мы сделали коррективы, которые помогли нам довести игру до победы.

Очень хорошо сегодня сыграла скамейка. Я бы хотел видеть такой же результат и в дальнейшем, от всех. Не нужно обольщаться: у нас жесткий график, в воскресенье мы играем с «Уралмашем». Нужно восстановить силы. Думаю, эта победа придаст нам энергии и особенно уверенности для дальнейших игр», – сказал тренер.

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