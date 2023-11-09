Олег Киселев: «Победа над «Локо» придаст «Астане» энергии и уверенности»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев отметил, что победа над «Локомотивом-Кубань» (78:68) придаст команде энергии и уверенности для дальнейших матчей.

«В первую очередь хотел бы поздравить своих игроков, которые сегодня смотрелись как команда. Всем нам однозначно было тяжело, потому что плохо сыграли в последних трех играх, у нас был тройной выезд. Можно говорить о том, что у нас было много игр за неделю, шесть перелетов, но для нас это не оправдание. Сегодня была команда и был результат, особенно во второй половине встречи, где мы сделали коррективы, которые помогли нам довести игру до победы.

Очень хорошо сегодня сыграла скамейка. Я бы хотел видеть такой же результат и в дальнейшем, от всех. Не нужно обольщаться: у нас жесткий график, в воскресенье мы играем с «Уралмашем». Нужно восстановить силы. Думаю, эта победа придаст нам энергии и особенно уверенности для дальнейших игр», – сказал тренер.