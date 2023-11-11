Журналист Майкл Скотто: «Сиксерс» надеются, что их активов будет достаточно, чтобы выменять игрока уровня Дрю Холидэя»

Теги возможные переходы Филадельфия НБА Дрю Холидэй Баскетбол

По словам журналиста Майкла Скотто, руководство «Филадельфии» рассчитывает, что их активов хватит для того, чтобы выменять игрока уровня Дрю Холидэя («Бостон»).

«Сага о Джеймсе Хардене закончилась, теперь все внимание приковано к следующему возможному обмену «Сиксерс».

Они могут предложить до трех пиков первого раунда, четырех пиков второго раунда и трех обменов пиками в первом раунде. Они надеются, что этого будет достаточно, чтобы выменять игрока уровня Дрю Холидэя», – пишет Скотто.

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