Джоэл Эмбиид стал пятым игроком в истории НБА с линейкой 30+10+5 на старте регулярки
«Филадельфия» обыграла «Детройт» в гостевом матче внутрисезонного турнира – 114:106.
Действующий MVP Джоэл Эмбиид отметился 33 очками, 16 подборами, 3 передачами и 2 блок-шотами (5 потерь).
Средние показатели камерунца в восьми первых матчах сезона: 31,9 очка, 11,5 подбора, 5,5 передачи и 2,3 блок-шота.
Как сообщает ESPN Stats & Info, Эмбиид стал лишь пятым игроком в истории НБА, кому удалось сделать линейку в 30 очков, 10 подборов и 5 передач в первых восьми играх регулярки.
Он присоединился к Яннису Адетокумбо (2017/18, 2022/23), Демаркусу Казинсу (2017/18), Элджину Бэйлору (1968/69) и Джерри Уэсту (1961/62).
Повторяю.
15!!!!!!
спортс дарю вам новость классную, публикуйте уже)
p.s. никогда такого не видел, один игрок больше чем в принципе команда в нападении мяч забирает на щите.
конкретно в этом матче в 2 раза больше, чем Вашингтон)