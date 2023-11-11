Джоэл Эмбиид стал пятым игроком в истории НБА с линейкой 30+10+5 на старте регулярки

« » обыграла «Детройт» в гостевом матче внутрисезонного турнира – 114:106.

Действующий MVP Джоэл Эмбиид отметился 33 очками, 16 подборами, 3 передачами и 2 блок-шотами (5 потерь).

Средние показатели камерунца в восьми первых матчах сезона: 31,9 очка, 11,5 подбора, 5,5 передачи и 2,3 блок-шота.

Как сообщает ESPN Stats & Info, Эмбиид стал лишь пятым игроком в истории , кому удалось сделать линейку в 30 очков, 10 подборов и 5 передач в первых восьми играх регулярки.

Он присоединился к (2017/18, 2022/23), (2017/18), (1968/69) и Джерри Уэсту (1961/62).