Джоэл Эмбиид стал пятым игроком в истории НБА с линейкой 30+10+5 на старте регулярки

Теги Филадельфия НБА Джерри Уэст Элджин Бэйлор Демаркус Казинс Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Баскетбол

«Филадельфия» обыграла «Детройт» в гостевом матче внутрисезонного турнира – 114:106.

Действующий MVP Джоэл Эмбиид отметился 33 очками, 16 подборами, 3 передачами и 2 блок-шотами (5 потерь).

Средние показатели камерунца в восьми первых матчах сезона: 31,9 очка, 11,5 подбора, 5,5 передачи и 2,3 блок-шота.

Как сообщает ESPN Stats & Info, Эмбиид стал лишь пятым игроком в истории НБА, кому удалось сделать линейку в 30 очков, 10 подборов и 5 передач в первых восьми играх регулярки.

Он присоединился к Яннису Адетокумбо (2017/18, 2022/23), Демаркусу Казинсу (2017/18), Элджину Бэйлору (1968/69) и Джерри Уэсту (1961/62).

3 комментария

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Kemal Gul
Как же мощно Казинс исполнял в Орлеане! Жаль, что сломался, очень самобытная связка двух башен была с Дэвисом, хотелось тогда глянуть на них в ПО
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Ed Monix
Смотрю игры Филы в обязательном порядке. Вот зря Джоэла хейтят. Борется за каждый отскок под щитом без страха получить по мордасам, а бьют его часто. Его манера игры стала менее энергозатратная, кроме этого постоянного дзюДО и дзюПОСЛЕ под щитами. Со средней кладёт вообще легко, будто с полутора метров без сопротивления, да и на дуге его оставить без присмотра это ошибка со стороны соперников. Команда удачно обновилась. Батюм и Убре усилили хорошо. Убре вообще балдеет от игры. Уже не прежняя дерзость на физиономии, а какой-то кайф. А вот Эмбиид наоборот, сосредоточенный и серьёзный.
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quaterbackathome
Марк Уильямс из Шарлотт 21+24 сделал, причем 15 подборов в нападении.
Повторяю.
15!!!!!!
спортс дарю вам новость классную, публикуйте уже)

p.s. никогда такого не видел, один игрок больше чем в принципе команда в нападении мяч забирает на щите.
конкретно в этом матче в 2 раза больше, чем Вашингтон)
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