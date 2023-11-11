Тайриз Макси совершил 8 потерь в 8 матчах сезона. Это лучший результат в истории для игроков с 200+ очками и 50+ передачами

« » обыграла «Детройт» в гостевом матче внутрисезонного турнира – 114:106.

Разыгрывающий Тайриз Макси отметился 29 очками, 11 передачами, 6 подборами, 3 перехватами и блок-шотом (0 потерь).

Как сообщает журналист Майк Линч из Sports Reference, Макси – единственный игрок в истории (потери начали считать в сезоне-1977/78), набравший 200 очков, 50 передач и совершивший менее 15 потерь в восьми первых матчах регулярки.

У Макси 60 результативных передач и только 8 потерь. Ближе всех к нему в свой первый сезон в «Сан-Антонио» (221 очко, 55 передач, 17 потерь). Больше всех ошибок допустил Джеймс Харден в сезоне-2019/20 – 292 очка, 65 передач и 46 потерь.