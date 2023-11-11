Тайриз Макси совершил 8 потерь в 8 матчах сезона. Это лучший результат в истории для игроков с 200+ очками и 50+ передачами

Теги Филадельфия НБА Демар Дерозан Тайриз Макси Баскетбол

«Филадельфия» обыграла «Детройт» в гостевом матче внутрисезонного турнира – 114:106.

Разыгрывающий Тайриз Макси отметился 29 очками, 11 передачами, 6 подборами, 3 перехватами и блок-шотом (0 потерь).

Как сообщает журналист Майк Линч из Sports Reference, Макси – единственный игрок в истории (потери начали считать в сезоне-1977/78), набравший 200 очков, 50 передач и совершивший менее 15 потерь в восьми первых матчах регулярки.

У Макси 60 результативных передач и только 8 потерь. Ближе всех к нему Демар Дерозан в свой первый сезон в «Сан-Антонио» (221 очко, 55 передач, 17 потерь). Больше всех ошибок допустил Джеймс Харден в сезоне-2019/20 – 292 очка, 65 передач и 46 потерь.

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7 комментариев

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totocash
как расцвел тайрис с уходом хардена и как просел клипперс с его приходом. Если джеймс не заиграет в лак, то наверное его карьера в нба будет закончена и он поедет в китай. врядли, учитывая его характер, он кому-нибудь сейчас нужен
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Ed Monix
Ответ totocash
в любой момент может запросить обмен, травматичен, медленный, дыра в защите(бывает включается), плохой бросок, на треньки не ходит, грозит ультиматумом руководству. вспомните моменты с крисом полом, с уэстбруком, с эмбиидом, с ирвингом, с дюрэнтом. сейчас это уже не тот мвп игрок что был.
На всё, сказанное тут вами, можно легко найти разумные контраргументы. Вы просто хейтер, отсюда игнорирование очевидного с вашей стороны.
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Cash_flow
Восходящая суперзвезда. У Фили в этом сезоне все шансы, плюс уверен, что Моури наверняка провернёт обмен по ходу сезона, который усилит и без того уже очень приличную команду
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<~Inter~>
Появляется всё больше уверенности в решении Мори не давать контракт Хардену
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Ed Monix
Макси дико атлетичный, сила дурная у него. Скоростной, как игрок НФЛ. И руки не дырявые, цепкий, как Кавай в эпоху его игры в Сан-Антонио, а значит, и концентрация внимания на уровне.
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