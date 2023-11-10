Этторе Мессина о поиске нового игрока: «Рынок предлагает не очень много вариантов»

Теги Этторе Мессина Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Италии Милан Баскетбол

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина на пресс-конференции после матча Евролиги с «Валенсией» (83:52) ответил на вопрос о поиске клубом нового игрока.

«Как недавно отмечал тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас, мы не можем просто взять и добавить в состав какого-то игрока. Он должен соответствовать определенным требованиям. Рынок предлагает не очень много вариантов. Мы изучаем пару возможностей, но там все не так просто.

Мы ищем игрока, который способен создавать, при этом обладает габаритами и умеет защищаться. Люди для завершения атак у нас уже есть, нужен созидатель и тот, кто может отзащищаться», – заявил Мессина.

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