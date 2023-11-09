Евролига. «Партизан» примет «Фенербахче», «Реал» сыграет с «Виртусом» и другие матчи
В четверг, 9 ноября, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут шесть матчей.
Сербский «Партизан» примет турецкий «Фенербахче», испанский «Реал» сыграет с итальянским «Виртусом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 ноября, 20.15, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 9 ноября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 9 ноября, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Дата проведения
- 9 ноября, 22.30, «Штарк Арена»
- Дата проведения
- 9 ноября, 22.30, «Медиоланум Форум»
- Дата проведения
- 9 ноября, 22.45, «ВиЗинк Центр»
Положение команд: Реал Испания – 5-0, Фенербахче Турция – 5-1, Валенсия Испания – 5-1, Барселона Испания – 5-1, Виртус Италия – 5-1, Монако – 4-2, Маккаби Тель-Авив Израиль – 3-2, Жальгирис Литва – 3-3, Олимпиакос Греция – 3-3, Партизан Сербия – 2-4, Анадолу Эфес Турция – 2-4, Панатинаикос Греция – 2-4, Црвена Звезда Сербия – 2-4, Бавария Германия – 2-4, Баскония Испания – 2-4, Милан Италия – 1-5, Альба Германия – 1-5, Виллербан Франция – 1-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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