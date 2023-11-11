Александр Ковалев о сборе женской команды России: «У многих игроков хорошие перспективы»

Главный тренер женской сборной России Александр Ковалев подвел итоги товарищеского матча с ногинским « » (70:61), который состоялся в рамках сбора в Новогорске.

– Так как на сбор заявлено 18 игроков, есть возможность варьировать ростер, что вы и сделали. Какую установку получил состав, который был заявлен на первый матч?

– Для меня, в первую очередь, важно было увидеть, как игроки реагируют друг на друга, потому что в таком составе они не выступали ни разу – это первый их сбор, поэтому мне необходимо было увидеть реакцию девчонок и посмотреть, как они принимают решения в сложных игровых ситуациях.

– Зависело ли это от соперников? Ведь на вашей скамейке запасных остались игроки «потяжелее»?

– У нас нет таких категорий «сильнее» или «слабее». Этот состав я определял под команду «Динамо» (Москва), которая не смогла приехать в Новогорск, следующий – под «Руну», с которой нам предстоит сыграть послезавтра. Выбор был сделан таким образом, чтобы дать поиграть всем. Думаю, из сегодняшнего состава многие сыграют и в воскресенье – кто-то больше, кто-то меньше, а кто-то будет отдыхать.

– Над чем будете работать после этого матча?

– Одна из немногих вещей, которой я был недоволен сегодня – это много неоправданных потерь. При этом абсолютно нормально то, что мы могли отставать по ходу игры – соперницы из Ногинска более опытные. Опыта будем набираться и мы: хорошие перспективы у многих игроков, поэтому работаем дальше.

– Часто у молодых игроков есть желание переключиться на индивидуальные действия. Как быстро девочки обрели сегодня командный дух?

– С первой тренировки я им сказал: «Игровая дисциплина для меня – прежде всего, как на площадке, как и вне ее». Поэтому я следил за тем, чтобы девочки играли дисциплинировано, но они – игроки, они быстро принимают на площадке решения, и важно, чтобы эти решения были правильными и для команды, и для них.