Александр Ковалев: «Наша задача – выявлять новых звезд»

Главный тренер женской сборной России Александр Ковалев.

– Вы неоднократно говорили, что не акцентируете внимание на счет в процессе игры. Тем не менее, хочется вспомнить прошлую победу (104:50) и обсудить динамику этого матча. Сегодня команда позволила сопернику забить почти столько же, но сама при этом набрала меньше очков, чем позавчера.

– Да, сегодня мы дали забить на одно очко больше. Самые неприятные моменты пришлись на первую четверть: 21 очко в нашу корзину – это слишком много. Но негатива не было, для меня такой промежуточный итог был даже предсказуем после первой игры, где мы выиграли с большой разницей в счете – девчонок это расхолаживает. Я против такого отношения к сопернику и на собраниях всегда говорил и буду говорить, что, в первую очередь, нужно уважать себя и своего партнера. Это в целом – уважение к свое работе. Если не уважать партнера, можно недооценить его, можно также легко получить травму. Уважение и есть профессионализм. В этот раз «достучаться» я смог только во второй четверти.

– Каким образом? Ведь команда, действительно, не просто резко рванула вперед, но и больше не позволила соперницам приблизиться по очкам.

– Я думаю, девушки сами все поняли и сами осознали, как они сыграли в первой четверти и как проиграли ее, и почему все это закономерно. Была проведена небольшая корректировка в защите, но девушки проявили самодисциплину и собрались самостоятельно.

– Во втором матче со сборной Беларуси вы почти не поменяли стартовый состав.

– Сегодня тем же стартовым составом, что выиграл в прошлый раз, я дал понять девочкам, что мы играем на победу. Единственное, что я изменил – выпустил Анну Буровую вместо Ксении Левченко, чтобы дать последней отдохнуть, потому что выступала два матча подряд. Кроме того, хотелось посмотреть Аню в роли лидера и разыгрывающей. Мы проиграли эту четверть, но к ней претензий не было – просто команда немного потеряла фокус, утратила игровую дисциплину в защите и нападении, а это важно для меня.

– Можете выделить кого-то из игроков по итогам этих игр и сбора?

– Хочется отметить молодых игроков, которые впервые участвовали в соревнованиях национальной сборной - Яну Пашковскую, Сабину Абайдуллину, Анастасию Зоткину, Екатерину Евдокимову – она была на сборах, но по причине экзаменов отпросилась, и я заменил ее.

– Как вы подведете итоги этих сборов?

– В первую очередь, хочу сказать спасибо сборной команде Беларуси за то, что она приехала и участвовала в этом турнире. Это были хорошие проверочные матчи в условиях дефицита игр, как у нас, так и у них. То, что приехала команда с молодым составом, ни о чем не говорит – они нарабатывают свои вещи так же, как и мы. Мы тоже выступали без основных игроков, поэтому еще раз выражаю огромную благодарность за предоставленную игровую практику. Она нужна всем нам, так как девочки играют в разных клубах. Но клубы – это одно, а в сборной оказываются лучшие игроки, и наша задача – выявлять новых звездочек и делать так, чтобы они тянулись в сборную, чтобы они уже одной ногой были там. Вчера я просматривал игру наших юниорок с Беларусью и приметил пару-тройку игроков. Буду следить за ними и, если представится возможность, приглашу их на сборы.

– Когда в следующий раз воссоединится женская команда?

– Хотелось бы собраться еще и в июле, но так как игры в это время будут только у мужчин, не вижу в женских сборах смысла. Если учесть, что женский чемпионат России начинается чуть раньше, и у многих клубов подготовка ведется уже с августа, сборы планируются только в следующем «окне» в ноябре месяце. И вот там я буду собирать молодежь, которую нужно ввести в нашу систему, чтобы она чувствовала себя комфортно на следующих играх.

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