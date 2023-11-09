Вембаньяма отмахнулся от Куикли после того, как заработал 2 штрафных. Фанаты «Никс» скандировали «Переоцененный!»

Теги Нью-Йорк Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео болельщики Айзейя Хартенштайн Иммануэл Куикли Виктор Вембаньяма Баскетбол

«Нью-Йорк» на своем паркете крупно обыграл «Сан-Антонио» (126:105).

В концовке третьей четверти Айзейя Хартенштайн нарушил правила на первом номере драфта-2023 Викторе Вембаньяме. Иммануэл Куикли хотел забрать мяч у француза, но центровой отмахнулся от него рукой.

Во время исполнения штрафных бросков болельщики «Никс» скандировали «Переоцененный!».

Вембаньяма за 30 минут на площадке набрал 14 очков, 9 подборов, сделал 2 передачи и блок-шот (3 потери). Он реализовал 4 из 14 с игры и 6 из 6 с линии.

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4 комментария

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Райли Карри
А был ли штрафной? КМК, Хартенштайн играл в мяч
+2
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VKing24
Ну правильно сделал всё, не повёлся на провокацию.

Хоть технарь не дали, а то сейчас игроки чихнуть боятся
+2
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