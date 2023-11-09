Вембаньяма отмахнулся от Куикли после того, как заработал 2 штрафных. Фанаты «Никс» скандировали «Переоцененный!»

« » на своем паркете крупно обыграл « » (126:105).

В концовке третьей четверти нарушил правила на первом номере драфта-2023 . Иммануэл Куикли хотел забрать мяч у француза, но центровой отмахнулся от него рукой.

Во время исполнения штрафных бросков болельщики «Никс» скандировали «Переоцененный!».

Вембаньяма за 30 минут на площадке набрал 14 очков, 9 подборов, сделал 2 передачи и блок-шот (3 потери). Он реализовал 4 из 14 с игры и 6 из 6 с линии.