Вембаньяма отмахнулся от Куикли после того, как заработал 2 штрафных. Фанаты «Никс» скандировали «Переоцененный!»
«Нью-Йорк» на своем паркете крупно обыграл «Сан-Антонио» (126:105).
В концовке третьей четверти Айзейя Хартенштайн нарушил правила на первом номере драфта-2023 Викторе Вембаньяме. Иммануэл Куикли хотел забрать мяч у француза, но центровой отмахнулся от него рукой.
Во время исполнения штрафных бросков болельщики «Никс» скандировали «Переоцененный!».
Вембаньяма за 30 минут на площадке набрал 14 очков, 9 подборов, сделал 2 передачи и блок-шот (3 потери). Он реализовал 4 из 14 с игры и 6 из 6 с линии.
Хоть технарь не дали, а то сейчас игроки чихнуть боятся