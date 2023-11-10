Руди Гобер: «Горжусь Вембаньямой как отец, когда наблюдаю за его игрой»

Центровой «Миннесоты» рассказал, что испытывает теплые чувства, когда видит первого номера драфта-2023 на площадке.

Сегодня «Тимбервулвз» встретятся со «Сперс»в матче внутрисезонного турнира группы С Западной конференции.

«Горжусь Виктором как отец, когда наблюдаю за его игрой. Очень рад за него. Он много работает, и, вы знаете, он предан своему делу так, как, наверное, ни один 19-летний баскетболист.

Так что он делает невероятные вещи, и будет интересно встретиться друг с другом на площадке», – сказал Гобер.