Руди Гобер: «Горжусь Вембаньямой как отец, когда наблюдаю за его игрой»

Теги Миннесота Сан-Антонио НБА Руди Гобер Виктор Вембаньяма Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер рассказал, что испытывает теплые чувства, когда видит первого номера драфта-2023 Виктора Вембаньяму на площадке.

Сегодня «Тимбервулвз» встретятся со «Сперс»в матче внутрисезонного турнира группы С Западной конференции.

«Горжусь Виктором как отец, когда наблюдаю за его игрой. Очень рад за него. Он много работает, и, вы знаете, он предан своему делу так, как, наверное, ни один 19-летний баскетболист.

Так что он делает невероятные вещи, и будет интересно встретиться друг с другом на площадке», – сказал Гобер.

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1 комментарий

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hhh1361
Судя по скиллсету, то сынок не от Гобера))
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