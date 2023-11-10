Скауты НБА начали «тщательно следить» за матчами «Чикаго». В лиге считают, что команда может развалиться

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст поделился информацией, что в лиге ожидают распад трио « » в скором будущем.

«Поговорив с некоторыми людьми в лиге, я узнал, что скауты начали тщательно следить за матчами «Чикаго». Потому что они понимают, что в какой-то момент команда может развалиться. И все они собирают информацию: «Что же будет с «Буллс»?» – рассказал Уиндхорст в эфире NBA Today.

«Чикаго» идет 12-м на Востоке с результатом 3-6.