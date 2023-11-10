Скауты НБА начали «тщательно следить» за матчами «Чикаго». В лиге считают, что команда может развалиться

Теги Чикаго НБА Брайан Уиндхорст Баскетбол

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст поделился информацией, что в лиге ожидают распад трио «Чикаго» в скором будущем.

«Поговорив с некоторыми людьми в лиге, я узнал, что скауты начали тщательно следить за матчами «Чикаго». Потому что они понимают, что в какой-то момент команда может развалиться. И все они собирают информацию: «Что же будет с «Буллс»?» – рассказал Уиндхорст в эфире NBA Today.

«Чикаго» идет 12-м на Востоке с результатом 3-6.

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4 комментария

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Вадим Дзахоев
А у них есть трио?)
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Аккайын Жасов
Лалки
Возвращайте Карузо
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<~Inter~>
Думаю Чикаго с удовольствием скинет контракт Лавина
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Лиллард унижатель!
За трио Карузо-Вайт-Уильмс и правда стоит следить.
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