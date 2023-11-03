Брайан Уиндхорст: «Лейкерс» гордятся глубиной состав, но где она была в последние 10 дней? Им нужно снизить нагрузку Леброна»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Брайан Уиндхорст Баскетбол

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст считает, что «Лейкерс» не следует перегружать 38-летнего Леброна Джеймса с первых же матчей нового сезона.

«Леброн Джеймс очень хорош. Причина, по которой у него все получается, заключается в том, что это здоровая и свежая версия Леброна. Он способен ускоряться, способен снова отталкиваться от беспокоившей его ноги. Это именно то, что вы хотите видеть от Леброна в конце сезона. 

«Лейкерс» гордятся глубиной состав, но где она была в последние 7-10 дней? Им нужно снизить нагрузку Леброна. Им приходилось полагаться на Энтони Дэвиса и Леброна, их игровое время увеличилось. Но это не может повторяться снова и снова», – считает Уиндхорст.

В пяти стартовых матчах сезона Джеймс проводит на площадке по 35,6 минуты в среднем за игру.

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5 комментариев

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Ballboy13
Ответ Ed Monix
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Последние пару матчей как раз так показали, что переть напролом Леброн еще может и это дает свои результаты, но вопрос в том, сможет ли он весь сезон заниматься тем же самым играя по 40 минут. А вот на счет интеллектуальной игры как раз таки есть вопросы, потому что это не особо работает
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Крокозябра
У ЛАЛ очень глубокая скамейка...почти достаёт до дна.
+3
-1
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Ed Monix
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Ballboy13
Гордятся глубиной состава? Но ведь количество не равно качество. У всех команд одинаковое количество игроков в ростере, с чего Лейкерс думают что их резервисты такие сильные?
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TurboMen
ну если ты такой из себя аналитик, то должен наверное знать что на 5 игр пришлось 2ОТ(которые разумеется играются без замен). И в конце матчей не отсидеться, т.к. либо отыгрывались, либо клатч постоянный. В первой половине он и так почти не играет.
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ПП ПП
Ну Брайан счас тебя заминусуют местные лейкерсоманы. Я вчера на это указал и как оказалось - правды они не любят. А ну да они ж не смогут.. Но пытаться будут.
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