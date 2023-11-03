Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст считает, что « » не следует перегружать 38-летнего с первых же матчей нового сезона.

«Леброн Джеймс очень хорош. Причина, по которой у него все получается, заключается в том, что это здоровая и свежая версия Леброна. Он способен ускоряться, способен снова отталкиваться от беспокоившей его ноги. Это именно то, что вы хотите видеть от Леброна в конце сезона.

«Лейкерс» гордятся глубиной состав, но где она была в последние 7-10 дней? Им нужно снизить нагрузку Леброна. Им приходилось полагаться на и Леброна, их игровое время увеличилось. Но это не может повторяться снова и снова», – считает Уиндхорст.

В пяти стартовых матчах сезона Джеймс проводит на площадке по 35,6 минуты в среднем за игру.

Кто больше всех потратил летом в НБА?

Мэджик Джонсон – теперь миллиардер. Позже Джордана и Леброна, но его путь гораздо интереснее