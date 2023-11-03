Брайан Уиндхорст: «Лейкерс» гордятся глубиной состав, но где она была в последние 10 дней? Им нужно снизить нагрузку Леброна»
Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст считает, что «Лейкерс» не следует перегружать 38-летнего Леброна Джеймса с первых же матчей нового сезона.
«Леброн Джеймс очень хорош. Причина, по которой у него все получается, заключается в том, что это здоровая и свежая версия Леброна. Он способен ускоряться, способен снова отталкиваться от беспокоившей его ноги. Это именно то, что вы хотите видеть от Леброна в конце сезона.
«Лейкерс» гордятся глубиной состав, но где она была в последние 7-10 дней? Им нужно снизить нагрузку Леброна. Им приходилось полагаться на Энтони Дэвиса и Леброна, их игровое время увеличилось. Но это не может повторяться снова и снова», – считает Уиндхорст.
В пяти стартовых матчах сезона Джеймс проводит на площадке по 35,6 минуты в среднем за игру.
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