Центровой « » повторил рекорд клубной легенды в матче с « » (122:97).

Шенгюн набрал 17 очков, 8 подборов и 12 результативных передач.

Шенгюн повторил достижение Оладжувона по передачам за матч для центрового «Рокетс».

В нынешнем сезоне турок набирает 18,2 очка, 8,5 подбора и 7,0 передачи за игру.

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