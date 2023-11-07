Алперен Шенгюн повторил рекорд Хакима Оладжувона по передачам за матч для центрового «Рокетс»
Центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн повторил рекорд клубной легенды Хакима Оладжувона в матче с «Сакраменто» (122:97).
Шенгюн набрал 17 очков, 8 подборов и 12 результативных передач.
Шенгюн повторил достижение Оладжувона по передачам за матч для центрового «Рокетс».
В нынешнем сезоне турок набирает 18,2 очка, 8,5 подбора и 7,0 передачи за игру.
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