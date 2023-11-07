Алперен Шенгюн повторил рекорд Хакима Оладжувона по передачам за матч для центрового «Рокетс»

Теги Хьюстон Сакраменто НБА Хаким Оладжувон Алперен Шенгюн Баскетбол

Центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн повторил рекорд клубной легенды Хакима Оладжувона в матче с «Сакраменто» (122:97).

Шенгюн набрал 17 очков, 8 подборов и 12 результативных передач.

Шенгюн повторил достижение Оладжувона по передачам за матч для центрового «Рокетс».

В нынешнем сезоне турок набирает 18,2 очка, 8,5 подбора и 7,0 передачи за игру.

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