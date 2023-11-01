«Рокетс» воспользовались опциями в контрактах с Шенгюном, Грином, Смитом и Исоном

Теги переходы Хьюстон НБА Алперен Шенгюн Джейлен Грин Джабари Смит Тари Исон Баскетбол

«Хьюстон» воспользовался опциями продления контрактов с Алпереном Шенгюном, Джейленом Грином, Джабари Смитом и Тари Исоном. Соглашения с четырьмя игроками продлены до конца сезона-2024/25.

Грин был выбран «Хьюстоном» под общим вторым номером на драфте 2021 года. Он был включен в первую символическую пятерку новичков в сезоне-2021/22 и в прошлом сезоне набирал в среднем 22,1 очка за матч.

Шенгюн был выбран «Оклахомой» под 16-м номером на драфте 2021 года. Он стал одним из 16 игроков в истории НБА, набравших не менее 1800 очков, 1000 подборов, 450 передач, 100 перехватов и 100 блок-шотов за первые два сезона карьеры.

Смит был выбран под третьим номером драфта-2022, Исон – под 17-м номером.

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