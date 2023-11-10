Спенсер Динуидди хочет выиграть внутрисезонный турнир, чтобы молодые игроки могли получить 500 000 долларов в качестве призовых

Теги Бруклин НБА Спенсер Динуидди Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Каждый игрок команды, победившей во внутрисезонном турнире НБА, получит 500 000 долларов в качестве призовых.

Атакующий защитник «Бруклина» Спенсер Динуидди признался, что хочет выиграть турнир ради молодых игроков команды.

Обозреватель «Нетс» Эван Барнс вспомнил, что летом новичок Ноа Клауни сказал, насколько ему помогли бы призовые за победу.

«Бруклин» в одной группе с «Бостоном», «Орландо», «Торонто» и «Чикаго».

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1 комментарий

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Archer_Great
Так в этом и смысл турнира (для клубов): когда звезды и лидеры борются за победу ради молодых и ролевиков-резервистов (в общем за тех, у кого зп небольшая по меркам НБА и кому 500к - солидный куш), это улучшает химию внутри команды.
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