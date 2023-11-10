Спенсер Динуидди хочет выиграть внутрисезонный турнир, чтобы молодые игроки могли получить 500 000 долларов в качестве призовых
Каждый игрок команды, победившей во внутрисезонном турнире НБА, получит 500 000 долларов в качестве призовых.
Атакующий защитник «Бруклина» Спенсер Динуидди признался, что хочет выиграть турнир ради молодых игроков команды.
Обозреватель «Нетс» Эван Барнс вспомнил, что летом новичок Ноа Клауни сказал, насколько ему помогли бы призовые за победу.
«Бруклин» в одной группе с «Бостоном», «Орландо», «Торонто» и «Чикаго».
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