Спенсер Динуидди хочет выиграть внутрисезонный турнир, чтобы молодые игроки могли получить 500 000 долларов в качестве призовых

Каждый игрок команды, победившей во внутрисезонном турнире , получит 500 000 долларов в качестве призовых.

Атакующий защитник « » признался, что хочет выиграть турнир ради молодых игроков команды.

Обозреватель «Нетс» Эван Барнс вспомнил, что летом новичок Ноа Клауни сказал, насколько ему помогли бы призовые за победу.

«Бруклин» в одной группе с «Бостоном», «Орландо», «Торонто» и «Чикаго».