Эдриан Гриффин заработал удаление в 3-й четверти матча с «Индианой»

Главный тренер « » Эдриан Гриффин был удален в третьей четверти матча с «Индианой» (124:126).

Гриффин получил два технических за споры с судьями после данка , который тот исполнил с сопротивлением нескольких игроков соперника. В предыдущей встрече после удаления самого грека тренер-дебютант пообещал вести себя более активно.

«Мне показалось, что не обошлось без контакта с Яннисом, я выразил свою позицию. В следующий раз буду чуть более деликатным.

Сам Яннис настолько хорош, что не позволяет себе жаловаться, он с уважением относится к арбитрам. Моя ответственность в том, чтобы он чувствовал себя защищенным», – считает Гриффин.