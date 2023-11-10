Эдриан Гриффин заработал удаление в 3-й четверти матча с «Индианой»

Теги Эдриан Гриффин Индиана Милуоки НБА судьи Яннис Адетокумбо Баскетбол

Главный тренер «Милуоки» Эдриан Гриффин был удален в третьей четверти матча с «Индианой» (124:126).

Гриффин получил два технических за споры с судьями после данка Янниса Адетокумбо, который тот исполнил с сопротивлением нескольких игроков соперника. В предыдущей встрече после удаления самого грека тренер-дебютант пообещал вести себя более активно.

«Мне показалось, что не обошлось без контакта с Яннисом, я выразил свою позицию. В следующий раз буду чуть более деликатным. 

Сам Яннис настолько хорош, что не позволяет себе жаловаться, он с уважением относится к арбитрам. Моя ответственность в том, чтобы он чувствовал себя защищенным», – считает Гриффин.

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