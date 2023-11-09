Коди Миллер-Макинтайр за 0,7 секунды до конца вырвал для «Басконии» победу над «Олимпиакосом»

Разыгрывающий «Басконии» стал автором победного мяча за 0,7 секунды до конца матча против «Олимпиакоса» в 7-м туре .

« » вырвала победу у « » в гостях со счетом 75:74.

Самым результативным в составе испанской команды стал Чима Монеке – 20 очков. Миллер-Макинтайр набрал 4 очка.

В составе «Олимпиакоса» отличились Айзейя Кэнан (23 очка) и Алек Питерс (22 очка и 8 подборов).