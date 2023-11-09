Коди Миллер-Макинтайр за 0,7 секунды до конца вырвал для «Басконии» победу над «Олимпиакосом»
Разыгрывающий «Басконии» Коди Миллер-Макинтайр стал автором победного мяча за 0,7 секунды до конца матча против «Олимпиакоса» в 7-м туре Евролиги.
«Баскония» вырвала победу у «Олимпиакоса» в гостях со счетом 75:74.
Самым результативным в составе испанской команды стал Чима Монеке – 20 очков. Миллер-Макинтайр набрал 4 очка.
В составе «Олимпиакоса» отличились Айзейя Кэнан (23 очка) и Алек Питерс (22 очка и 8 подборов).
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