Никола Милутинов сыграет против «Басконии», несмотря на проблемы с коленом

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Баскония чемпионат Греции Никола Милутинов Баскетбол

Центровой «Олимпиакоса» Никола Милутинов сыграет против «Басконии» в матче Евролиги, который состоится в четверг.

Милутинова беспокоит тендинит левого коленного сустава. В воскресенье он пропустил игру против ПАОКа в чемпионате Греции, а в последнем туре Евролиги провел на площадке 19 с половиной минут, перед началом встречи серб перенес инъекцию в колено.

«Олимпиакос» имеет результат 3-3 в новом сезоне Евролиги.

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