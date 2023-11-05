Олег Киселев: «Не справились с Тимофеем Якушиным, который набрал 27 очков»
Главный тренер «Астаны» Олег Киселев отметил, что его команда не справилась в защите с защитником МБА Тимофеем Якушиным, который набрал 27 очков.
«Поздравляю МБА с победой, абсолютно заслуженной. Пока нам не хватает ротации, чтобы поддерживать тот темп, который задает стартовая пятерка. Сегодня не справились с Тимофеем Якушиным, который набрал 27 очков.
Во второй половине выглядели получше, но было уже сложно что-то кардинально изменить. Сейчас играем в довольно плотном графике, и надо просто забыть этот матч и готовиться к домашней игре против «Локомотива-Кубань», – сказал Киселев.
«Астана» уступила МБА в гостях – 78:101.
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