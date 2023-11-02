Евролига. «Фенербахче» примет «Олимпиакос», «Милан» – «Монако» и другие матчи

Теги Жальгирис результаты Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Олимпиакос Альба Црвена Звезда Милан Валенсия АСВЕЛ Виллербан Бавария Монако Баскетбол

Во четверг, 2 ноября, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут пять матчей.

«Фенербахче» примет «Олимпиакос», «Милан» – «Монако».

Евролига

Регулярный чемпионат

Црвена Звезда Сербия  –  Бавария Германия
Дата проведения
2 ноября, 20.30, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Фенербахче Турция  –  Олимпиакос Греция
Дата проведения
2 ноября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Жальгирис Литва  –  АСВЕЛ Виллербан Франция
Дата проведения
2 ноября, 21.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча

Валенсия Испания  –  Альба Германия
Дата проведения
2 ноября, 22.30, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Милан Италия  –  Монако Монако
Дата проведения
2 ноября, 22.30, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 5-0, Барселона Испания – 4-1, Виртус Италия – 4-1, Фенербахче Турция – 4-1, Валенсия Испания – 4-1, Жальгирис Литва – 3-2, Олимпиакос Греция – 3-2, Монако – 3-2, Маккаби Тель-Авив Израиль – 3-2, Бавария Германия – 2-3, Анадолу Эфес Турция – 2-3, Партизан Сербия – 2-3, Панатинаикос Греция – 2-3,  Милан Италия – 1-4, Баскония Испания – 1-4, Црвена Звезда Сербия – 1-4, Альба Германия – 1-4, Виллербан Франция – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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1 комментарий

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Адвокат дьявола*
Болельщики каунасского «Жальгириса» раскупили все билеты на сегодняшний матч шестого тура Евролиги против команды «Виллербан АСВЕЛ». Все билеты на матч Евролиги, который пройдет на арене «Жальгирис», распроданы уже в 20-й раз подряд.

В будущем не будет недостатка в так называемых «аншлагах». Билеты на ближайшие матчи против «Баварии» (17 ноября) и «Монако» (8 декабря) уже распроданы. Все билеты на 22 декабря также распроданы. дуэль с Барселона.
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