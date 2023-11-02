Евролига. «Фенербахче» примет «Олимпиакос», «Милан» – «Монако» и другие матчи

Во четверг, 2 ноября, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут пять матчей.

«Фенербахче» примет «Олимпиакос», «Милан» – «Монако».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 5-0, Барселона Испания – 4-1, Виртус Италия – 4-1, Фенербахче Турция – 4-1, Валенсия Испания – 4-1, Жальгирис Литва – 3-2, Олимпиакос Греция – 3-2, – 3-2, Маккаби Тель-Авив Израиль – 3-2, Бавария Германия – 2-3, Анадолу Эфес Турция – 2-3, Партизан Сербия – 2-3, Панатинаикос Греция – 2-3, Милан Италия – 1-4, Баскония Испания – 1-4, Црвена Звезда Сербия – 1-4, Альба Германия – 1-4, Виллербан Франция – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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