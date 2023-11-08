Виктор Вембаньяма о «Мэдисон-сквер-гардене»: «Не такой большой, как я ожидал»

Теги Нью-Йорк Сан-Антонио НБА Madison Square Garden Виктор Вембаньяма Баскетбол

Новичок «Сперс» Виктор Вембаньяма перед гостевым матчем против «Никс» поделился первыми впечатлениями от нью-йоркского «Мэдисон-сквер-гардена».

«Безусловно, потрясающе. Не такой большой, как я ожидал, но атмосфера все равно есть», – цитирует 19-летнего француза журналист AP Тим Рейнольдс.

Сегодня 1-й номер драфта-2023 проведет свой первый матч на знаменитой арене.

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5 комментариев

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udod
Годзилле подошёл, а Витьку небольшим показался
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Alexandr Volkov
Многие так говорят про Мэдисон-сквер-гарден.
Да, легендарная арена, но думали она намного больше
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boller_73
Моя подруга так же мне сказала
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vzi
Ответ Alexandr Volkov
Многие так говорят про Мэдисон-сквер-гарден. Да, легендарная арена, но думали она намного больше
Да все арены НБА плюс-минус одинаковые по размерам. ;)
Я был в Мэддисоне, хорошая арена, но немного староватая. Может, с 2017 сделали ремонт, не знаю.
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