Виктор Вембаньяма о «Мэдисон-сквер-гардене»: «Не такой большой, как я ожидал»

Новичок «Сперс» перед гостевым матчем против «Никс» поделился первыми впечатлениями от нью-йоркского «Мэдисон-сквер-гардена».

«Безусловно, потрясающе. Не такой большой, как я ожидал, но атмосфера все равно есть», – цитирует 19-летнего француза журналист AP Тим Рейнольдс.

Сегодня 1-й номер драфта-2023 проведет свой первый матч на знаменитой арене.