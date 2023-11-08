Виктор Вембаньяма о «Мэдисон-сквер-гардене»: «Не такой большой, как я ожидал»
Новичок «Сперс» Виктор Вембаньяма перед гостевым матчем против «Никс» поделился первыми впечатлениями от нью-йоркского «Мэдисон-сквер-гардена».
«Безусловно, потрясающе. Не такой большой, как я ожидал, но атмосфера все равно есть», – цитирует 19-летнего француза журналист AP Тим Рейнольдс.
Сегодня 1-й номер драфта-2023 проведет свой первый матч на знаменитой арене.
Да, легендарная арена, но думали она намного больше
Я был в Мэддисоне, хорошая арена, но немного староватая. Может, с 2017 сделали ремонт, не знаю.