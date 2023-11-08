Виктор Вембаньяма встретился с Томом Брэди

19-летний новичок « » встретился с легендарным квотербеком .

Семикратный чемпион поделился в соцсети совместной фотографией с французским форвардом.

«Приятно познакомиться, Вемби. Невероятный молодой человек. Обычно я шучу здесь о том, как забросил бы 10 из 10 против тебя, но давай будем честными… После моего броска ты бы отправил мяч далеко на трибуны», — написал Брэди.

Вембаньяма опять обыграл «Финикс» – второй раз за три дня! Набрал 38 очков уже в пятом матче в карьере