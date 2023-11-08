Виктор Вембаньяма встретился с Томом Брэди

Теги Сан-Антонио НБА Баскетбол - фото НФЛ Том Брэди Виктор Вембаньяма Баскетбол

19-летний новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма встретился с легендарным квотербеком Томом Брэди.

Семикратный чемпион НФЛ поделился в соцсети совместной фотографией с французским форвардом.

«Приятно познакомиться, Вемби. Невероятный молодой человек. Обычно я шучу здесь о том, как забросил бы 10 из 10 против тебя, но давай будем честными… После моего броска ты бы отправил мяч далеко на трибуны», — написал Брэди.

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3 комментария

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Роман Бояринов
Том кажется 193см, а в повседневной жизни это уже скорее высокий человек считается, а тут конечно высоким его не назовешь)
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+3
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vzi
Ответ Mr.BadGuy
Он выше Джордана на совместном фото.
Если только за счет прически. ;)))

На фото ракурс может быть, что и Месси будет выше Джордана. ;)))
+1
0
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Mr.BadGuy
Ответ Роман Бояринов
Том кажется 193см, а в повседневной жизни это уже скорее высокий человек считается, а тут конечно высоким его не назовешь)
Он выше Джордана на совместном фото.
0
0
0
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