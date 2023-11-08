Виктор Вембаньяма встретился с Томом Брэди
19-летний новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма встретился с легендарным квотербеком Томом Брэди.
Семикратный чемпион НФЛ поделился в соцсети совместной фотографией с французским форвардом.
«Приятно познакомиться, Вемби. Невероятный молодой человек. Обычно я шучу здесь о том, как забросил бы 10 из 10 против тебя, но давай будем честными… После моего броска ты бы отправил мяч далеко на трибуны», — написал Брэди.
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На фото ракурс может быть, что и Месси будет выше Джордана. ;)))